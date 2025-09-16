Jovem Pan > Notícias > Brasil > Estações da CPTM vão ganhar luz de LED e energia solar

Estações da CPTM vão ganhar luz de LED e energia solar

Enel vai investir cerca de R$ 1 milhão em um projeto de eficiência energética no transporte sobre trilho de São Paulo; serão contempladas as linhas Rubi, Turquesa, Coral e Safira

  • Por Jovem Pan
  • 16/09/2025 09h28 - Atualizado em 16/09/2025 12h38
Divulgação/CPTM Trem chega à estação Luz da CPTM Estação da Luz é uma das 16 que vão receber nova iluminação

A Enel São Paulo vai investir cerca de R$ 1 milhão em um projeto de eficiência energética para a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A iniciativa prevê a modernização da iluminação em 16 estações e a instalação de uma usina solar, com início das obras ainda em 2025. De acordo com a distribuidora, a ação deve gerar uma economia anual de mais de 600 MWh — o equivalente ao consumo de 294 residências com gasto médio de 170 kWh por mês. A redução de demanda nos horários de pico é estimada em 74,6 kW.

Entre as medidas previstas estão a substituição de cerca de 720 lâmpadas convencionais por modelos de LED, mais econômicos e duradouros, a instalação de uma usina fotovoltaica com 270 módulos (capaz de gerar até 155 kWp) e a troca de aparelhos de ar-condicionado por equipamentos do tipo inverter, de maior eficiência. As estações que receberão as melhorias são:

  • Linha 7-Rubi: Luz, Jaraguá, Perus e Vila Aurora;
  • Linha 10-Turquesa: Tamanduateí, Juventus-Mooca, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra;
  • Linha 11-Coral: Guaianases e José Bonifácio;
  • Linha 12-Safira: Comendador Ermelino, Engenheiro Goulart, Itaim Paulista, Jardim Helena, Jardim Romano e São Miguel Paulista.

Segundo a Enel, além da redução de custos operacionais, o projeto contribui para a transição energética, diminuição das emissões de carbono e maior conforto para os passageiros. O Programa de Eficiência Energética da Enel SP, em vigor desde 1998 e regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), já aplicou cerca de R$ 1,1 bilhão em 438 projetos voltados ao consumo consciente de energia, modernização de instalações e ações educacionais.

