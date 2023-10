Aneel mantém bandeira verde pelo 19º mês consecutivo, e conta de luz segue sem cobrança extra em novembro

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, os níveis dos reservatórios estão em 69% e na região Sul eles operam com 89% da capacidade

JOSÉ CARLOS DAVES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Aneel confirmou a manutenção da bandeira verde para o mês de novembro



A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu manter a bandeira tarifária verde em novembro, 19º mês consecutivo sem cobrança extra na conta de luz. De acordo com a área técnica do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a bandeira verde se mantém porque os níveis dos reservatórios das hidrelétricas estão com bons índices. Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, os níveis dos reservatórios estão em 69%. Na região Sul, os reservatórios operam com 89% da capacidade. Apesar da seca na região Norte, o que fez o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, considerar a compra de energia da Venezuela por meio do Sistema Interligado Nacional (SIM), o preço vai se manter. Isso porque as autoridades consideram que o volume produzido pela região central deve ser suficiente para alimentar todo o sistema de energia elétrica do país.

*Com informações do repórter David de Tarso