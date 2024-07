Anielle Franco cobra investigação sobre revista de PMs a jovens negros no Rio de Janeiro

Ministra utilizou as redes sociais para afirmar que acompanha de perto as investigações e criticou a abordagem policial, classificando-a como ‘desproporcional e inaceitável’

Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil Aniele Franco destacou que tal abordagem não pode ser naturalizada ou associada à segurança



A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, exigiu investigações sobre a abordagem policial a jovens negros, filhos de diplomatas, no Rio de Janeiro. O caso, que ocorreu na última semana, envolveu filhos de representantes do Canadá, Gabão e Burkina Faso, além de dois jovens brasileiros. A ministra utilizou as redes sociais para afirmar que acompanha de perto as investigações e criticou a abordagem policial, classificando-a como “desproporcional e inaceitável”. O vídeo que circula nas redes sociais mostra os jovens sendo obrigados a encostar na parede e submetidos a uma revista antes de serem solicitados a mostrar qualquer identificação. Aniele Franco destacou que tal abordagem não pode ser naturalizada ou associada à segurança. Em resposta às reclamações dos diplomatas, o Itamaraty encaminhou um ofício ao governo do Rio de Janeiro cobrando a apuração dos fatos.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, expressou descontentamento com a forma como a administração federal tratou a questão. Ele afirmou que o Itamaraty deveria ter entrado em contato diretamente por telefone e não apenas por ofício. Castro assegurou que uma apuração rigorosa está em andamento e que os policiais serão punidos caso irregularidades sejam confirmadas. Ele pediu que as autoridades federais aguardem a conclusão da investigação pela Corregedoria da Polícia Militar.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin