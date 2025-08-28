ANP apura uso irregular de metanol em Operação Carbono Oculto

Agência informou que prestou apoio técnico nas ações de busca e apreensão, além de coletar amostras de produtos para análise laboratorial

ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Atuação da ANP teve como foco a fiscalização da comercialização e uso irregular de metanol nos alvos determinados pelo MP



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) participou nesta quinta-feira (28) da Operação Carbono Oculto, coordenada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) com apoio de diversos órgãos públicos. A atuação da ANP teve como foco a fiscalização da comercialização e uso irregular de metanol nos alvos determinados pelo MP. Em nota, a agência informou que prestou apoio técnico nas ações de busca e apreensão, além de coletar amostras de produtos para análise laboratorial. A operação busca desarticular esquemas de fraude e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, que podem envolver a atuação de grupos ligados ao crime organizado.

A ANP destacou que seguirá colaborando com o MP, fornecendo resultados de análises, dados de movimentação de produtos e outras informações relevantes. Nos últimos anos, a agência tem intensificado o uso de ferramentas de inteligência para investigar e mapear grupos econômicos suspeitos de irregularidades no mercado de combustíveis.

Essa atuação já resultou em autuações, interdições e até revogações de autorizações de empresas em áreas como importação, produção, formulação, distribuição e revenda de combustíveis e biocombustíveis. Segundo a ANP, a cooperação com o Ministério Público e outros órgãos é contínua, principalmente quando são identificadas irregularidades estruturadas com possíveis impactos criminais e cíveis.

