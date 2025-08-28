Delegado da PF não será obrigado a responder perguntas da CPMI do INSS

Advogada do Senado autorizou Bruno Bergamaschi a avaliar questionamentos para não comprometer investigações em andamento

O delegado da Polícia Federal, Bruno Bergamaschi, não será obrigado a responder todas as perguntas feitas por deputados e senadores durante audiência na CPMI do INSS nesta quinta-feira (28). A decisão foi respaldada pela advogada-geral do Senado, Gabrielle Tatith Pereira, que enviou um ofício à comissão autorizando o delegado a avaliar cada questionamento para evitar risco às investigações em curso.

Bergamaschi integra o núcleo central da Operação Sem Desconto, que apura fraudes contra aposentados e pensionistas. O depoimento ocorre em caráter reservado, em sessão chamada de “secreta”, com acesso restrito a parlamentares e poucos assessores, sem a presença da imprensa.

Segundo o parecer da advogada, informações sigilosas relacionadas a diligências devem ser solicitadas diretamente ao Judiciário, responsável por avaliar a possibilidade de compartilhamento.

Mesmo com a recomendação, parlamentares da comissão demonstraram interesse em obter detalhes sobre a linha investigativa da Polícia Federal e sobre depoimentos já colhidos. Aliados do governo, por outro lado, reforçam que o delegado deve agir com cautela, preservando as apurações em andamento.