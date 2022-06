ANS suspende comercialização de 70 planos de saúde após 37,5 mil reclamações

Queixas são referentes ao 1º trimestre de 2022, período em que as operadoras são reavaliadas

Após registrar 37.512 reclamações relacionadas a cobertura assistencial, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou, nesta segunda-feira, 27, a suspensão de 70 planos de saúde de oito operadoras. De acordo com o órgão, as queixas são referentes ao 1º trimestre de 2022. A medida faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, da ANS, que acompanha regularmente o desempenho do setor e atua na proteção dos consumidores.

As oito operadoras estão proibidas de vender os planos a partir de quinta-feira, 30. Segundo a ANS, 1.453.044 beneficiários estão protegidos com a medida. Os planos apenas poderão ser comercializados para novos clientes, caso a operadora apresente melhora no resultado do monitoramento. Além das suspensões, a ANS também divulgou a lista de planos que poderão voltar a ser comercializados. Nesse ciclo, quatro planos de três operadoras terão a venda liberada pelo Monitoramento da Garantia de Atendimento.

A ANS esclarece que, a cada trimestre, as operadoras são reavaliadas e, aquelas que deixarem de apresentar risco à assistência à saúde, nos moldes do referido monitoramento, são liberadas para oferecer os planos para novas comercializações, desde que os planos não estejam com a comercialização interrompida por outros motivos.