Antonio Carlos Mangini, prefeito reeleito de Cabreúva, morre aos 58 anos vítima de câncer

Velório ocorrerá na Arena Cabreúva, e o sepultamento será realizado no Cemitério Parque Memorial Japi

Reprodução/Instagram/@manginicabreuva Antônio Carlos Mangini, prefeito reeleito de Cabreúva morre aos 58 anos



O prefeito reeleito de Cabreúva, Antonio Carlos Mangini, faleceu neste domingo (15), aos 58 anos, em decorrência de complicações relacionadas a um câncer no pâncreas, que foi diagnosticado em 2021. Mangini, que havia sido reeleito em outubro com 59,66% dos votos, estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no momento de sua morte. O velório ocorrerá na Arena Cabreúva, e o sepultamento será realizado no Cemitério Parque Memorial Japi. A vice-prefeita Noemi Bernardes, do partido Podemos, assumirá a liderança da prefeitura após a morte de Mangini. A administração municipal expressou profundo pesar pela perda, ressaltando a coragem e a dedicação do prefeito durante seu tratamento contra a doença. A gestão de Mangini foi marcada por seu comprometimento com a cidade e seus cidadãos.

Antonio Carlos Mangini teve uma trajetória política significativa, com passagens por cargos como vereador e secretário de Segurança Pública. Ele deixa um legado importante na política local e será lembrado por suas contribuições à comunidade. O prefeito deixa sua esposa, Valdirene, e três filhos: Gabriela, Matheus e Maria Clara, que também lamentam sua partida. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também manifestou suas condolências, reconhecendo a importância de Mangini para a região. A morte do prefeito representa uma grande perda para Cabreúva, onde ele era uma figura respeitada e admirada por muitos.

