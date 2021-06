Anvisa aguarda documentos do Instituto Butantan para avaliar vacina Butanvac

Agência informou neste domingo, 6, que a documentação está incompleta e, desta maneira, não pode concluir a análise científica

Divulgação Butanvac é uma vacina produzida 100% no Brasil



Neste domingo, 6, a Anvisa se posicionou sobre uma possível aprovação da vacina Butanvac, um imunizante totalmente brasileiro e produzido pelo Instituto Butantan, em São Paulo. Por meio de nota, a agência informou que o pedido de anuência dos estudos clínicos está em “fase de exigência”, que significa que os especialistas estão aguardando que o Instituto complete a apresentação da documentação necessária para que a análise científica seja concluída. Segundo a Anvisa, o Butantan se comprometeu os documentos sobre a qualidade da vacina até esta segunda-feira, 7. “A entrega da documentação à Anvisa é uma condição essencial para a finalização da análise”, ressaltou a agência.

O Instituto Butantan deu entrada com o pedido da Butanvac junto à Anvisa no dia 26 de abril deste ano. A avaliação foi iniciada e após 72 dias e conversas intensas, a Agência dispôs de 24 dias para trabalhar na efetiva análise. Segundo a nota, a Anvisa “passou os outros 48 dias aguardando o cumprimento das exigências e a complementação das informações do Butantan”. Os últimos dados enviados pelo Instituto Butantan, referentes ao protocolo clínico, foram recebidos na última quinta-feira , dia 3 de junho, e estão sendo presentemente analisados pela Anvisa.