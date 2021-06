Brasil se aproxima dos 17 milhões de casos da Covid-19

Nas últimas 24 horas foram registrados 39.637 novos casos, totalizando 16.947.062; no mesmo período foram 873 mortes, chegando no número final de 473.404

Mister Shadow/Estadão Conteúdo - 08/03/2021 País se aproxima de 17 milhões de casos pela Covid-19



O Brasil está próximo de atingir o número de 17 milhões de casos confirmados da Covid-19. De acordo com o levantamento do Conselho Nacional de Secretários de Saúde – Conass, nas últimas 24 horas foram registrados 39.637 casos, totalizando 16.947.062. No mesmo período as mortes foram 873, chegando no número final de 473.404 desde o início da pandemia, em março de 2020. A taxa de letalidade da doença no país está em 2,8%. O Estado de São Paulo segue sendo o primeiro no ranking por federações com 3.365.160 casos e 114.404 mortes, sendo que nas últimas 24 horas foram contabilizados 9.959 novas infecções e 212 vidas perdidas. Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, a taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 81,7% e na Grande São Paulo de 79,2%. A situação do estado ainda é considerada preocupante, mas já é possível ajudar outros locais que estão enfrentando um momento mais difícil. Neste domingo, 6, alguns pacientes do Mato Grosso do Sul foram transferidos para São Paulo por conta do colapso de saúde na capital Campo Grande, que se encontra com 107% dos leitos adultos ocupados.