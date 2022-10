Anvisa autoriza ampliação do prazo de validade de vacina da Pfizer

Imunizante para adultos, identificado com tampa roxa, terá prazo de 15 meses

EFE/EPA/NARONG SANGNAK Medida vale para vacinas com validade inicial de nove a 12 meses



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta segunda-feira, 10, a ampliação do prazo de validade da vacina Pfizer contra a Covid-19. O imunizante para adultos, identificado com tampa roxa, terá prazo de 15 meses. De acordo com a agência sanitária, a medida vale para vacinas com validade inicial de nove a 12 meses, que vão passar a ter seis e três meses adicionais, respectivamente. “Também foi considerado que as medidas indicadas pela empresa Pfizer/Wyeth permitem a manutenção da rastreabilidade e identificação quanto ao prazo de validade dos lotes já distribuídos da vacina”, informou a Anvisa. Em relação ao imunizante Comirnaty na versão pediátrica (tampas laranja e vinho), não tiveram alterações e continuam com prazo de validade de 12 meses.