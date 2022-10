Bruna Biancardi viaja a Paris e fãs especulam volta de namoro com Neymar

Influenciadora digital e jogador terminaram relacionamento há mais de três meses

Reprodução/Instagram/brunabiancardi Fãs de Bruna Biancardi e Neymar especulam a volta do casal, após vídeo de influenciadora nas redes sociais



A influenciadora digital Bruna Biancardi se tornou palco das atenções dos internautas na tarde desta segunda-feira, 10, ao compartilhar um vídeo em Paris, na França. Isso porque os fãs tanto dela quanto de Neymar associaram a chegada dela a cidade europeia como a volta da relação entre o casal. O jogador brasileiro mora na capital francesa, onde atua pelo time Paris Saint-Germain. “Bonjour, Paris”, escreveu a influencer na publicação no Instagram. O namoro de Bruna e Neymar chegou ao fim há mais de três meses. Nos comentários do vídeo, os internautas não perderam tempo e logo lotaram de mensagens de torcida pela volta do casal. “Visitar o menino Ney”, disse uma internauta. “Com o Ney apaixonado o hexa vem”, comentou outro. “Torcendo muito para vocês voltarem”, escreveu uma terceira internauta.