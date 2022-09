Anvisa avalia novo pedido de uso emergencial de vacina bivalente da Pfizer contra a Ômicron

Pedido foi entregue nesta sexta-feira, 30, pela farmacêutica e visa contemplar a população acima dos 12 anos de idade

Anvisa/Ascom Anvisa analisa segundo vai analisar o segundo pedido da Pfizer sobre uso emergencial de vacina bivalente



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) avalia um novo pedido da Pfizer para o uso emergencial da vacina bivalente contra a variante Ômicron da Covid-19. O pedido foi efetuado nesta sexta-feira, 30, pela farmacêutica e visa contemplar a população acima dos 12 anos de idade. De acordo com a Anvisa, o imunizante é uma mistura de cepas do vírus SarsCov-2 e propõe oferecer uma proteção maior contra a variante, se comparado à versão monovalente, liberada pela Anvisa em fevereiro a partir dos seis meses de idade e com diferentes dosagens entre os públicos. O prazo para a análise é de 30 dias, mas poderá ser ampliado caso a agência solicite dados adicionais como a qualidade, eficácia e segurança. A farmacêutica apresentou um pedido semelhante no mês passado, também envolvendo um imunizante bivalente contendo a subvariante Ômicron BA.1. Segundo a Anvisa, este pedido continua sendo analisado. A Ômicron é a mais contagiosa entre as variantes do coronavírus.