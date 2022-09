Anvisa aprova vacina da Pfizer contra Covid-19 para crianças de 6 meses a 4 anos

Ministério da Saúde ainda vai definir o calendário de vacinação para iniciar a aplicação das doses

Marcelo Camargo/Agência Brasil Anvisa aprovou o uso da vacina Comirnaty para imunização contra Covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta sexta-feira, 16, o uso da vacina Comirnaty, da Pfizer, para imunização contra Covid-19 em crianças de 6 meses a 4 anos. De acordo com a agência, foram realizadas análises técnicas de dados e estudos clínicos desde 1º de agosto, que constataram ser seguro e eficaz o imunizante. O Ministério da Saúde ainda vai definir o calendário de vacinação para iniciar a aplicação das doses nas crianças. A vacina será identificada pelo frasco com a tampa de cor vinho. A medida servirá para diferenciar dos demais imunizantes aprovados. Inclusive, as vacinas para crianças de 5 a 11 anos e de 12 anos para cima também terão mudanças nas cores das tampas, sendo laranja e roxa, respectivamente. Em nota, a Anvisa disse que “a formulação da vacina autorizada deverá ser aplicada em três doses de 0,2 mL. As duas doses iniciais devem ser administradas com três semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos oito semanas após a segunda dose”, explicou.