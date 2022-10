Anvisa determina recolhimento de lotes de chocolates da Garoto

Possível presença de fragmentos de vidro causou ação da agência; produtos devem ser identificados e devolvidos pelos consumidores

Google Street View Lotes comprometidos foram distribuídos em Vila Velha, no Espírito Santo, e em Santa Catarina



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a comercialização e distribuição de dois lotes da marca de chocolates Garoto por risco de conter pequenos fragmentos de vidro. A determinação foi feita nesta terça-feira, 18. A agência determinou o recolhimento dos lotes 225212941G e 225312941G, referentes à barras de chocolates de 80g sabor chocolate ao leite com Castanhas de Caju e Chocolate ao Leite com Castanhas de Caju e Uvas Passas. A Anvisa também afirmou que esses são os únicos lotes que apresentam risco, não existindo restrição para outros produtos. A própria empresa iniciou o processo de recolhimento após um problema no equipamento e produção. Segundo a Anvisa, a maioria do lote não foi comercializada, mas alguns produtos foram distribuído no Espírito Santo e em Santa Catarina. A Anvisa orientou os consumidores a verificarem o lote do produto no verso da embalagem e, caso encontrem os lotes restritos, guardem as embalagens e entrem em contato com a marca para troca ou reembolso gratuito através do telefone 0800 055 95 50.