Anvisa manda recolher autotestes de Covid sem registro em farmácias

Agência aprovou venda de testes individuais no Brasil, mas o produto ainda não tem registro oficial

PAULO LOPES/BW PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Autotestes de Covid-19 poderão ser vendidos após registro na Anvisa



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira, 31, o recolhimento de autotestes de Covid-19 que estavam sendo vendidos em farmácias mesmo sem registro. O teste “Covid meuDNA PCR-LAMP Autocoleta de Saliva” era comercializado na Drogaria São Paulo, Drogarias Pacheco e Raia Drogasil. A Anvisa aprovou a venda de autotestes no Brasil, mas o produto ainda não tem registro na agência, então não pode ser vendido. “A RDC 44/2009 e a IN 9/2009 estabelecem os critérios e as condições mínimas para o cumprimento das boas práticas farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. De acordo com essas normas, os produtos para uso leigo, incluindo material para autocoleta e autotestes, precisam estar regularizados na Anvisa para serem comercializados em farmácias e drogarias”, disse o órgão. Na semana passada, a agência já havia suspendido a venda do produto na rede Pague Menos.