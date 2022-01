Pandora é encontrada 45 dias após desaparecer em aeroporto de Guarulhos

Em vídeo publicado nas redes sociais, o tutor da cadela, Reinaldo Junior, se emocionou com o reencontro: ‘Achei minha filha’

Reprodução/Instagram/@cade.pandora Cadela Pandora desapareceu no dia 15 de dezembro, no Aeroporto de Guarulhos



Fim da tristeza. Depois de 45 dias, a cadela Pandora foi encontrada na tarde deste domingo, 30, em São Paulo. Ela havia desaparecido no dia 15 de dezembro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, durante uma conexão de um voo da Gol Linhas Aéreas de Recife (PE) para Navegantes (SC). Curiosamente, a cachorrinha foi encontrada por funcionários no terminal 3 do aeroporto. O dono de Pandora, Reinaldo Junior, compartilhou vídeos ao lado do animal nas redes sociais. “Perseverança foi a força que nos moveu durante todo esse tempo, nunca perdemos a fé e a esperança de que encontraríamos a Pandora e, por isso, não desistimos”, escreveu o tutor. Em uma publicação feita no Instagram, Junior destaca que a cadela está bem, mas “um pouco magrinha” pelo tempo que passou sem alimentação. Emocionado, ele diz: “Achei minha filha. Não tem muito o que falar, não. Acharam ela. Não tenho palavras agora, não. Não estou nem conseguindo respirar”.