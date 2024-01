Anvisa registra vacina fabricada pelo Instituto Serum contra a Covid-19

Imunizante poderá ser aplicado em pessoas a partir de 12 anos de idade e será administrada em duas doses, com intervalo de 21 dias

Tânia Rêgo/Agência Brasil Anvisa registra vacina fabricada pelo Instituto Serum, solicitada pela Zalika Farmacêutica, que utiliza tecnologia recombinante



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou uma nova vacina contra a Covid-19 fabricada pelo Instituto Serum, da Índia, e solicitada pela empresa brasileira Zalika Farmacêutica. A vacina poderá ser aplicada em pessoas a partir de 12 anos de idade e será administrada em duas doses, com intervalo de 21 dias, além de um reforço após seis meses para maiores de 18 anos. A vacina Zalika utiliza a tecnologia recombinante, que combina moléculas de duas fontes diferentes e é composta pelo antígeno de proteína S (spike), que estimula a resposta do sistema imunológico, e pelo adjuvante à base de saponina, que potencializa a produção de anticorpos. A vacina é o sexto imunizante a receber o registro individual definitivo da Anvisa, juntando-se às vacinas Comirnty Ipfizer/Wyeth, Comirnaty bivalente (Pfizer), Jansses Vaccine (Janssen-Cila), Oxford/Covishield (Fiocruz e Astrazeneca) e Spikevax bivalente. Além disso, outras vacinas têm registro definitivo na forma do consórcio Covax Facility, como Pfizer/Biontech, Astrazeneca, Janssen, Moderna, Sinopharm e Sinovac.