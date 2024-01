São Paulo enfrenta novas pancadas de chuva e ventos de até 70km/h nesta terça

Previsão aponta possibilidade de queda de galhos e árvores, assim como há risco de alagamentos e enchentes

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/01/2024 Pedestres chuva de verão em São Paulo



A cidade de São Paulo pode enfrentar novas pancadas de chuva nesta terça-feira, 9, De acordo com o Climatempo, a previsão é de chuva forte a moderada para o município, mas não deve ocorrer um temporal generalizado como o que atingiu a cidade no dia anterior. Contudo, a previsão para a tarde desta terça é de rajadas de vento entre 51 e 70 km/h, o que aumenta a possibilidade de queda de galhos e árvores. Além disso, há risco de alagamentos e enchentes. Como o site da Jovem Pan mostrou, o temporal de segunda deixou diversos bairros de São Paulo sem energia elétrica, como Moema, Jabaquara e Vila Mariana. Até a manhã desta terça, cerca de 30% dos clientes afetados pela falta de luz ainda não tinham tido o serviço restabelecido pela Enel.

Também na segunda, um homem de 58 anos morreu após ser atingido por uma árvore quando chegava em casa. O acidente ocorreu em Itupeva, a cerca de 75 km da capital, e a vítima estava acompanhada da esposa e da filha, que tiveram apenas escoriações. Segundo a Defesa Civil, o homem havia saído do carro para abrir o portão quando foi atingido pela árvore que caiu com o vento. A tempestade também derrubou uma estrutura metálica no Parque Ibirapuera, deixando quatro pessoas feridas. Uma delas foi socorrida com suspeita de fratura na costela e todas foram levadas ao Hospital Israelita Albert Einstein. O parque permanece fechado até o momento. Outro local afetado foi a estação Aeroporto-Guarulhos, onde parte do telhado foi arrancado pelo vendaval. Algumas chapas de aço caíram na calçada e na avenida que ficam embaixo da estação, mas ninguém ficou ferido.