Anvisa suspende vendas de produtos irregulares no Brasil

A Anvisa suspendeu a comercialização de cinco produtos irregulares no Brasil, que incluem tanto medicamentos quanto um ingrediente alimentar. Entre os itens proibidos está o “Xarope da Vovó”, que foi vetado devido à ausência de registro e à falta de informações sobre seu fabricante. Além disso, produtos do Grupo Nutra Nutri, como o Colágeno + Vitamina C, também foram suspensos por estarem sendo vendidos sem a devida autorização. A proibição do “Xarope da Vovó” abrange todos os lotes, o que significa que sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso estão totalmente vetados. O Grupo Nutra Nutri, que não possui licença para a fabricação de medicamentos, alega que seu nome está sendo utilizado de forma indevida. A empresa já iniciou um processo para identificar os responsáveis por essa situação.

Outro produto que teve sua venda suspensa é o Curcumyn Long, fabricado pela Akron Pharma Ltda. A Anvisa tomou essa medida por considerar que o produto não atende às especificações legais exigidas. A empresa, por sua vez, informou que a suspensão é uma ação cautelar e que “está reunindo documentos técnicos e elementos probatórios que demonstram a conformidade, integridade e segurança de seu produto”. A Akron também disse que, caso “exista alguma irregularidade de ordem formal”, a empresa tomará “as providências necessárias para sua pronta e integral correção”.

Diante dessa situação, a fim de esclarecer dúvidas sobre o recolhimento do Curcumyn Long e informações adicionais, a Akron Pharma disponibilizou um canal de comunicação por meio do e-mail sac@akronpharma.com.br.

