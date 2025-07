Anvisa suspende venda de sorvetes por falhas graves na rotulagem

Entre os problemas encontrados, destaca-se a ausência de informações sobre ingredientes alergênicos, como o corante tartrazina e o amendoim

Pixabay Os doces são da marca AICA



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu suspender a comercialização de sorvetes da marca AICE, importados pela New Arrival Importação & Exportação Ltda., identificando sérias falhas na rotulagem dos produtos. A decisão foi publicado nesta quinta-feira no Diário da União. Entre os problemas encontrados, destaca-se a ausência de informações sobre ingredientes alergênicos, como o corante tartrazina e o amendoim. Essa ação tem como objetivo proteger os consumidores que possuem restrições alimentares. Os sorvetes que estão sob a medida de suspensão incluem opções populares como Milk Melon, Juju Apple, Frutyroll, Nanas e Berry Chocomax.

A New Arrival deverá recolher todos os lotes desses produtos que estão atualmente no mercado. A Anvisa ressaltou a importância de uma rotulagem precisa, uma vez que a falta de informações sobre ingredientes alergênicos pode representar um risco significativo à saúde pública. A empresa só poderá retomar a venda dos sorvetes após corrigir as informações nos rótulos, garantindo assim a segurança dos consumidores.

Publicado por Fernando Dias