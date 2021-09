Anvisa também passa a investigar caso de adolescente que morreu após receber vacina da Pfizer

Agência mantém imunizante como recomendado a jovens que tem entre 12 e 17 anos

EFE/EPA/VICTORIA JONES / POOL - 09/12/20 Vacina da Pfizer segue liberada para adolescentes no Brasil



A Anvisa divulgou um comunicado no qual relata que também passou a investigar a morte de um adolescente de 16 anos de São Bernardo do Campo um dia após receber uma dose da vacina da Pfizer. A própria empresa farmacêutica também afirmou estar apurando a situação. O caso já estava sendo investigado pela Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, ainda sem conclusões se o falecimento teria relação com o imunizante ou não. Nesta quinta, Marcelo Queiroga, ministro da saúde, citou o caso em coletiva na qual defendeu a suspensão da vacinação em adolescentes, mas a Anvisa manteve a vacina como liberada para adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades.

Na nota, a Anvisa ressalta que tem apenas dados preliminares até o momento e não pode confirmar ou descartar uma relação da morte com a aplicação da vacina. A agência informou que irá entrar em contato com sociedades científicas, com a Pfizer e com os responsáveis pela investigação do caso em São Paulo “para uma rápida solução do caso” e reforçou que monitora os possíveis eventos adversos que possam surgir das vacinas. Além disso, destacou que os benefícios de todas as vacinas usadas no Brasil superam em muito os possíveis riscos.

Em outra parte do comunicado, a Anvisa ressalta que testes de fase 3 com a vacina da Pfizer confirmaram a segurança e a eficácia em adolescentes. A agência citou a possibilidade de miocardite, uma inflamação no coração, em homens jovens, mas em casos raros (16 a cada milhão) e que os voluntários dos testes que apresentaram o problema acabaram se recuperando normalmente, sem que a situação evoluísse para um infarto ou outras complicações. Assim, a entidade considerou que o risco não é suficiente para retirar a aprovação para adolescentes.

Em nota, a Secretaria da Saúde de São Paulo classificou como ‘irresponsável’ que sejam disseminadas quaisquer informações que tragam medo e insegurança aos adolescentes e familiares, e que qualquer afirmação ainda é precoce e temerária enquanto seguem as investigações da Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. A prefeitura de São Bernardo do Campo disse ter relatado o caso para o órgão competente assim que tomou conhecimento da morte, ocorrida no hospital e maternidade Vida’s, em São Paulo e também ressaltou que ainda não há qualquer comprovação que ligue a vacinação do jovem à morte.

“Não está estabelecido ainda o nexo de causalidade. Se for estabelecido, nós vamos falar, sem problema algum”, disse Queiroga na coletiva, ao confirmar que o imunizante recebido pelo adolescente era o da Pfizer, o único aprovado para adolescentes no Brasil até o momento. Nesta quinta, o Ministério da Saúde decidiu suspender a vacinação de jovens entre 12 e 17 anos sem comorbidades, alegando que as evidências científicas dos benefícios para a faixa etária ainda não estão consolidadas e citando a ocorrência de cerca de 1,5 mil eventos adversos, em um universo de 3,5 milhões de adolescentes que receberam ao menos a primeira dose.