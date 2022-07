Anvisa vai criar comitê técnico de emergência para acompanhar casos da varíola dos macacos no Brasil

Grupo tem por objetivo acelerar o desenvolvimento e as ações que envolvem pesquisas clínicas e autorização de medicamentos e vacinas

Marcelo Camargo/Agência Brasil Anvisa disse que vai debater com desenvolvedores de medicamentos como tratar, prevenir ou diagnosticar a doença



A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) vai criar um comitê técnico de emergência para acompanhar os casos da varíola dos macacos no Brasil. A iniciativa contará com a participação de áreas técnicas de pesquisa clínica, registro, boas práticas de fabricação e farmacovigilância em conjunto com profissionais de saúde e a comunidade científica. Em comunicado, a agência diz que a atuação do comitê tem por objetivo acelerar o desenvolvimento e as ações que envolvem pesquisas clínicas e autorização de medicamentos e vacinas. “A atuação do Comitê permitirá ações coordenadas e céleres para salvaguardar a Saúde Pública, reunindo as melhores experiências disponíveis nas autoridades reguladoras”, informa. Além disso, a Anvisa disse que a equipe técnica vai produzir protocolos de ensaios clínicos e também vai debater com desenvolvedores de medicamentos como tratar, prevenir ou diagnosticar a doença.

Nesta quarta-feira, 27, o Ministério da Saúde (MS) confirmou 978 casos da varíola dos macacos no Brasil. Disparado com maior número de casos positivos entre os estados do país está São Paulo. Ao todo, 744 pessoas no território paulista foram infectadas pela doença. Na sequência aparece o Rio de Janeiro, com 177 casos de monkeypox, como também é chamado. Os demais estados brasileiros contabilizam abaixo de 50 casos da doença. São eles: Minhas Gerais (44), Paraná (19), Distrito Federal (15), Goiás (13), Bahia (5), Ceará (4), Santa Catarina (4), Rio Grande do Sul (3), Pernambuco (3), Rio Grande do Norte (2), Espírito Santo (2), Tocantins (1), Mato Grosso (1) e Acre (1).

No fim de semana, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a varíola dos macacos como uma “emergência de saúde global”. Na prática, o estado obriga as agências sanitárias aumentarem medidas preventivas contra a doença. De acordo com especialistas, a varíola dos macacos é transmitida por vias respiratórias. No entanto, os médicos apontam que a transmissão acontece apenas quando o contato é feito por um longo tempo. Os principais sintomas relatados pelos pacientes estão febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão.