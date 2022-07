Polícia Civil apreende 35 quilos de cocaína colorida que escapa de cão farejador e narcoteste

Uma mulher foi presa; droga estava em embalagens de achocolatado, suco de maçã em pó e maca peruana

Polícia Civil / Divulgação Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc) prendeu uma mulher em flagrante com 35,3 quilos de cocaína colorida



Policiais civis do Departamento de Investigações Sobre Narcóticos (Denarc) prenderam uma mulher em flagrante com 35,3 quilos de cocaína colorida em embalagens de achocolatado, suco de maçã em pó e maca peruana em São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso foi registrado na semana passada, na Rua do Timbiras, na Santa Efigênia. Para a polícia, a cocaína colorida escapa de testes rápidos e até de cães farejadores. Além disso, a corporação informou que a suspeita era monitorada há cerca de dois meses e era ao menos a terceira vez que retornava ao Brasil. As investigações apontam que ela fazia, com grande frequência, “bate-volta” de ônibus entre São Paulo e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nas oportunidades, a mulher trazia, na volta, falsos pacotes com alimentos. Questionada sobre os fatos, a mulher contou que pegou a mala com um desconhecido em Campo Grande e que receberia orientações quando desembarcasse na capital paulista.