Ao lado do governador de Santa Catarina, Bolsonaro sobrevoa áreas atingidas por temporal

Chuvas deixaram famílias desabrigadas em 20 cidades; até o momento, foram registradas 12 mortes e 11 pessoas ainda estão desaparecidas

Governo de Santa Catarina Presidente chegou ao Estado por volta do meio-dia deste sábado, 19.



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) se encontrou com o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), neste sábado, 19, e sobrevoou áreas do estado que foram atingidas por um forte temporal durante a última semana. Bolsonaro chegou ao estado por volta do meio-dia e foi recebido pelo governador no aeroporto de Navegantes. Os dois subiram em um helicóptero e sobrevoaram a região do Alto do Vale. A comitiva que acompanha o presidente é integrada por equipes de apoio e parlamentares.

As chuvas que atingiram o Estado entre quarta e quinta-feira deixaram famílias desabrigadas em 20 cidades. Até o momento, foram registradas 12 mortes e 11 pessoas ainda estão desaparecidas. Segundo dados dos serviços meteorológicos, em apenas uma noite choveu o previsto para todo o mês de dezembro. A Defesa Civil de Santa Catarina mantém os alertas para temporais em quase todas as regiões do Estado. Há previsão de chuvas com rajadas de vendo na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, Litoral Sul, Planalto Sul e na região Oeste do Estado.