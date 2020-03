Ao menos 7 presídios registram rebeliões em SP devido ao coronavírus

EFE/Antonio Lacerda No presídio de Mongaguá, litoral de São Paulo, cerca de 400 detentos fugiram na noite desta segunda-feira



Ao menos sete Centros de Progressão Penitenciária do Estado de São Paulo registraram rebeliões nesta segunda-feira (16).

No presídio de Mongaguá, litoral de São Paulo, cerca de 400 detentos fugiram no início da noite. Um vídeo do momento da fuga que viralizou nas redes sociais mostra centenas de presos correndo. Segundo apurado pela Jovem Pan, ao menos 8 agentes penitenciários foram feitos reféns.

Rebelião na penitenciária de Mongaguá, litoral de SP. Até o momento, 8 agentes estão sendo feitos de refém. Presos fugiram pela orla da praia sentido Praia Grande. PM em atuação no local. pic.twitter.com/26JVlAg2IJ — Leonardo Martins (@___leomartins) March 16, 2020

Uma autoridade que investiga o PCC (Primeiro Comando da Capital) afirmou à reportagem que os motins são ações direcionadas da facção criminosa. Todas as penitenciárias que registraram rebeliões são unidades de regime semi-aberto. Os motins teriam acontecido por conta da proibição das “saidinhas” em razão do surto de coronavírus.

Até o momento, houve rebeliões registradas nos presídios de Mirandópolis, Mongaguá, Porto Feliz, Sumaré e Taubaté.