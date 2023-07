Ao menos uma morte é registrada em passagem de ciclone pelo Sul

Ao menos 468 mil pontos estão sem luz no RS; ciclone passa pelo Sul do país provocando fortes chuvas, queda de granizo e vendavais

GIULIANO GOMES/ESTADÃO CONTEÚDO Queda de árvore atinge veículo na Avenida Iguaçú após a passagem de um ciclone extratropical em Curitiba, no Paraná



A queda de uma árvore causou a morte de um homem em Rio Grande, município da região Sul do Rio Grande do Sul, durante vendaval causado pelo ciclone extratropical que atinge o Sul do Brasil nesta quinta-feira, 13. A informação foi confirmada pelo governador em exercício do Estado, Gabriel Souza, em entrevista à rádio CBN. Também há registro de ao menos sete pessoas feridas em Sede Nova, no Norte do Estado. O número de pessoas desalojadas e desabrigadas ainda é contabilizado no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná devido às fortes chuvas, queda de granizo e rajadas de ventos que atingem a região desde a noite desta quarta-feira, 12. Ao menos 468 mil pontos estão sem energia elétrica no RS, segundo as concessionárias CEEE Equatorial e RGE.

Na serra catarinense, o município de Bom Jesus da Serra teve ventos de 127 km/h, de acordo com a Defesa Civil do Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de grande perigo para a região Sul. Em São Paulo e Rio de Janeiro, também há rajadas de ventos fortes e ressaca no mar como reflexo do ciclone, que se desloca em direção ao Oceano Atlântico.