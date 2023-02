AO VIVO: Acompanhe em tempo real o segundo dia de desfile das escolas de samba do Rio; Tuiuti abre a última noite

Outras seis escolas se apresentam no último dia dos desfiles do Carnaval carioca: Paraíso do Tuiuti, Portela, Vila Isabel, Imperatriz Leopoldinense, Beija-Flor e Viradouro

CARL DE SOUZA / AFP Paraíso do Tuiuti é a primeira escola a entrar na Marquês de Sapucaí nesta Segunda de Carnaval



Após grandes apresentações de Mangueira e Grande Rio ontem, chegou a vez de outras seis escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro agitarem a Marquês de Sapucaí. A primeira agremiação da noite é o Paraíso do Tuiuti, que briga pela permanência na elite. A Portela, maior campeã do Carnaval carioca, é a segunda a desfilar, sucedida pela Vila Isabel. Em busca de um retorno ao topo, a Imperatriz Leopoldinense será a quarta escola na passarela. A tradicional Beija-Flor de Nilópolis se apresenta logo depois, enquanto a Unidos do Viradouro encerra os desfiles na Cidade Maravilhosa.

Acompanhe os desfiles ao vivo:

22h20 – A escola do bairro São Cristóvão vem com 26 alas e vem com a homenagem ao Pará. Segundo a carnavalesca Rosa Magalhães, e o carnavalesco João Vitor Araújo, a escola “pegou o gancho do búfalo para falar da ilha do Pará e mostrar todas as delícias da música, arte e etc”

22h09 – Começa o desfile da Paraíso do Tuiuti! A escola conta a origem e lendas dos búfalos da Ilha de Marajó.

21h53 – Ontem, passaram pela avenida Mangueira, Grande Rio, Império Serrano, Mocidade Independente de Padre Miguel e Unidos da Tijuca. Cantando a influência da África na música baiana. A Verde-Rosa levantou a Sapucaí com sua bateria afinada. A Grande Rio, atual campeã, também fez belíssima apresentação.

21h50 – Boa noite! Começa agora a cobertura do segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.