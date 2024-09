Apagão de sábado em SP afetou 13,5% dos clientes EDP e 8% dos clientes Enel, dizem empresas

O apagão registrado no sábado (31), em São Paulo afetou 13,5% dos clientes da área de concessão da EDP São Paulo, que atende o município de Guarulhos, e 8% dos clientes da Enelque atende a capital paulista e boa parte da Região Metropolitana, informaram as empresas, em notas distintas divulgadas neste domingo, (1º). No caso daSP, segunda maior distribuidora de energia do País, com 7,5 milhões de unidades consumidoras (UCs), 650 mil clientes ficaram sem energia. Já no caso da EDP, dos 2,16 milhões de Ucs, 292,5 mil foram afetados. As empresas salientaram que a interrupção no fornecimento foi provocada por problemas na subestação Guarulhos, da Eletrobras.