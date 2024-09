Tebet diz que corte de R$ 25,9 Bilhões é suficiente para zerar déficit em 2025, mas não para 2026

Ministra do Planejamento fez essas observações na véspera do envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 ao Congresso Nacional

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, participa da Expert XP, maior evento de investimentos do mundo, realizado no São Paulo Expo



A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, revelou que a redução de R$ 25,9 bilhões nas despesas é suficiente para equilibrar as contas do Brasil em 2025. No entanto, ela alertou que o governo precisará implementar cortes adicionais para lidar com o déficit previsto para 2026. A declaração foi feita em um painel durante o evento Expert Week, realizado em São Paulo. Tebet fez essas observações na véspera do envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 ao Congresso Nacional. A equipe econômica do governo apresentou uma projeção que inclui a economia gerada por revisões em benefícios e a realocação de despesas relacionadas à assistência social e previdência. A ministra enfatizou a importância do novo arcabouço fiscal, afirmando que ele “veio para ficar”. Ela expressou confiança de que o governo conseguirá atingir a meta de superávit primário em 2024 e nos anos subsequentes, mesmo diante de ceticismo por parte de alguns agentes do mercado financeiro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA