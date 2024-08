Apagão deixa bairros de São Paulo no escuro

Avenida Paulista e ruas adjacentes, como a Alameda Santos, ficaram completamente sem luz

Moradores de vários bairros de São Paulo relatam falta de energia elétrica no início da noite deste sábado (31). As reclamações inicialmente se concentram zona leste, em bairros como Tatuapé e Mooca, e também na zona norte, como Parque Edu Chaves. A Avenida Paulista e ruas adjacentes, como a Alameda Santos, ficaram completamente sem luz, mas o fornecimento já retornou em algumas regiões. A Enel informa que “uma ocorrência envolvendo o sistema de transmissão, que não pertence à Enel, afetou o fornecimento de energia para clientes da distribuidora no fim da tarde de hoje”. Moradores de bairros da Grande São Paulo, como Guarulhos, também reclamam de falta de energia a partir das 17h30.

Alguns bairros ficaram completamente sem luz. Já houve o restabelecimento da energia em alguns locais, mas outros pontos permanecem sem energia. A empresa confirma que as regiões Norte e Leste foram impactadas e diz estar “trabalhando com manobras remotas na rede para reduzir o número de clientes impactados”. Há relatos de queda de energia nos seguintes bairros:

Zona Norte: Vila Guilherme, Vila Maria, Vila Gustavo, Jaçanã, Parque Edu Chaves.

Zona Leste: Mooca, Pari, Brás, Belém, Tatuapé, Penha, Cangaíba, Itaquera, São Mateus, São Miguel.

Centro: Jardins, Centro Histórico e Paraíso.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que acompanha os problemas de sistemas de transmissão e distribuição de energia em São Paulo, após relatos de falta de luz em diversos bairros. Haverá apuração de responsáveis. A Aneel diz que está em contato com as equipes das empresas responsáveis. “O evento será objeto de fiscalização pela ANEEL para identificação das causas e apuração de responsabilidades”, informou o órgão regulador, em nota.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Américo