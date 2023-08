Apagão no Brasil poderia ter sido evitado com subsistemas, avalia especialista em energia

Para João Guilherme Mattos, Diretor-presidente da Oncorp, principais pontos de carga elétrica necessitam de subsistemas para ajudar intermitência e evitar falhas que impactem todo o sistema

O apagão que durou cerca de 6 horas em todo o Brasil poderia ser evitado, segundo a avaliação de João Guilherme Mattos, Diretor-presidente da Oncorp, holding brasileira que atua no setor de produção e serviços de geração de energia termoelétrica independente. Para o especialista, a falta de subsistemas nos principais centros de carga poderiam ter sustentado a energia durante a queda temporária. “O evento de hoje poderia ser evitado se tivéssemos subsistemas, nos principais centros de carga do país, com autonomia de geração, média pronta resposta, fazendo com que a falha em algum ponto de geração ou transmissão no sistema interligado pudesse afetar todo o sistema. Isso poderia, auxiliar inclusive na intermitência das renováveis no nordeste, trazendo mais confiabilidade e redundância ao sistema”, observou.

Informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), revelaram que às 8h31 houve uma “separação elétrica” no sistema interligado. Com isso, o apagão durou cerca de 6 horas em todo o Brasil. O Distrito Federal e todos os Estados do país, exceto Roraima, foram afetados. O ministro Alexandre Silveira e o presidente Lula retornaram de viagem ao Paraguai, onde estavam para posse do novo presidente do país, Santiago Peña.O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta terça-feira, 15, que técnicos do Ministério de Minas e Energia (MME) atuam para solucionar um problema na linha de transmissão em Imperatriz, no Maranhão, que pode ter causado a queda de energia elétrica que afetou Estados de todas as regiões do país.