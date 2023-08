Sistema de energia é reestabelecido após 6 horas, mas Ministério de Minas e Energia admite que ainda faltam ‘ajustes pontuais’

Problema foi causado por uma ‘separação’ elétrica no sistema por volta de 8h31; distribuidoras ainda estão reestabelecendo conexões em algumas cidades

Após um apagão atingir diversas regiões do Brasil, o Ministério de Minas e Energia (MME) informou por volta das 14h30 desta terça-feira, 15, que o sistema nacional de energia foi restabelecido, às 14h30, restando ajustes pontuais a serem realizados pelas distribuidoras em algumas cidades. A queda da energia atingiu 25 estados e o Distrito Federal. Informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), revelaram que às 8h31 houve uma “separação elétrica” no sistema interligado. Com isso, o apagão durou cerca de 6 horas em todo o Brasil. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta terça-feira, 15, que técnicos do Ministério de Minas e Energia (MME) atuam para solucionar um problema na linha de transmissão em Imperatriz, no Maranhão, que pode ter causado a queda de energia elétrica que afetou Estados de todas as regiões do país.

