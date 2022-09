Apoiador de Bolsonaro é morto a facadas por petista em SC

Polícia Civil investiga se o crime, ocorrido no sábado, 24, teve motivação política

Reprodução/Facebook Hildor Henker era apoiador de Bolsonaro e foi assassinado a facadas por petista



Um apoiador do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) morreu em um bar após ser esfaqueado por um simpatizante do PT. O caso, ocorrido na cidade de Rio do Sul, interior de Santa Catarina, foi registrado no último sábado, 24. A Polícia Civil investiga se o crime teve motivação política. De acordo com a polícia, a vítima, Hildor Henker, brigou com o simpatizante do PT por conta de política e desavenças familiares. Durante discussão, o petista teria dado um tapa no rosto de Henker e, na sequência, ambos entraram em luta corporal fora do bar. Contudo, o apoiador de Bolsonaro foi esfaqueado na perna pelo agressor. Segundo a polícia, o ferimento atingiu a artéria femoral. A vítima foi socorrida em estado grave para um hospital da região, onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no domingo, 25. O suspeito foi para casa, avisou a esposa sobre o fato e fugiu.