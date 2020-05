Em Brasília, apoiadores de Bolsonaro se concentram na Esplanada dos Ministérios

O presidente Jair Bolsonaro passou pelo local na tarde deste domingo (31) e cumprimentou manifestantes e apoiadores

Reprodução Apoiadores do governo Bolsonaro neste domingo (31)



Manifestantes e apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro se concentram na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, neste domingo (31).

Em carros, com bandeiras do Brasil, ou à pé, os manifestantes buzinam e carregam faixas de apoio ao governo e contrárias ao Judiciário. Algumas placas carregam mensagens de apoio à intervenção militar e parte dos manifestantes usam máscaras. “Supremo é o povo”, dizia uma das faixas.

Na tarde deste domingo, o presidente fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais onde aparece caminhando e cumprimentando apoiadores. Bolsonaro não usava máscaras e estava ao lado do deputado federal Hélio Lopes, do filho Flávio Bolsonaro e outros apoiadores do governo.

Neste sábado, Bolsonaro visitou Abadiânia, em Goiás. Ele chegou de helicóptero, acompanhado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o deputado federal Major Vítor Hugo. Sem máscara, Bolsonaro tomou café em uma padaria e provocou aglomeração.