Bolsonaro vai de helicóptero até Abadiânia, em Goiás

Redes Sociais / Major Vitor Hugo Deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO), o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, ao fundo



O presidente Jair Bolsonaro viajou de helicóptero até Abadiânia, em Goiás, na manhã deste sábado (30). A cidade fica a cerca de 120 quilômetros de Brasília.

O apoiador do presidente e deputado federal Major Vítor Hugo (PSL-GO) postou uma foto no Twitter, onde aparece ao lado de Bolsonaro e do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

No post, o parlamentar afirma que a visita ao estado era “para conversar com a população”. Na foto, todos aparecem sem máscaras dentro do helicóptero.

Ao desembarcar na cidade, Bolsonaro foi a uma lanchonete para tomar café da manhã. A presença do presidente provocou aglomerações, apesar das recomendações de autoridades sanitárias para a necessidade do isolamento social como medida de contenção ao avanço do novo coronavírus no País.

Bolsonaro levava uma máscara, mas não a utilizou enquanto trocava apertos de mão e posava para fotos com populares. O presidente também pegou uma criança no colo e conversou com pessoas também sem utilizar a máscara.

Nesta sexta, o Brasil registrou 1.124 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de mortes se aproxima de 28 mil e os casos confirmados da doença já são mais de 465 mil.

Indo pra Abadiânia-GO, com nosso presidente @jairbolsonaro , para conversar com a população. (A cabeça ficou maior pq sou o primeiro da foto… 😂) Ótimo fds a todos! pic.twitter.com/FAVmQ1r1du — Vítor Hugo (@MajorVitorHugo) May 30, 2020

*Com informações do Estadão Conteúdo