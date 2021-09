Apoio após descoberta do câncer de pulmão é fundamental para o paciente e a família

Envolvidos devem buscar ouvir dos médicos os esclarecimentos e informações corretas sobre a doença e as perspectivas de tratamentos

National Cancer Institute/Unsplash Diagnóstico do câncer de pulmão é cercado de dúvidas



O momento do diagnóstico do câncer de pulmão é cercado de dúvidas e questionamentos para a maioria dos pacientes e familiares, principalmente pelas mudanças que estarão por vir. Somente neste ano, no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta 30.200 novos casos (17.760 em homens e 12.440 em mulheres). Os sinais iniciais nem sempre são associados à doença, como tosse persistente, rouquidão, falta de ar, cansaço e perda de peso. Segundo o oncologista Luiz Henrique Araújo, pesquisador do Inca e do Instituto COI (Centro de Oncologia Integrado), a família e o paciente devem buscar ouvir dos médicos os esclarecimentos e informações corretas sobre a doença e as perspectivas de tratamentos.

"Os médicos estão sempre atentos a novas terapias. Importante lembrar que hoje existem novas formas de tratamento, desde cirurgia, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo. Com os avanços da ciência, vivemos uma fase de otimismo, apesar do diagnóstico difícil", comenta Araújo. É importante conscientizar a população sobre o câncer de pulmão, as formas de prevenção, a importância do diagnóstico precoce e os tipos de tratamento.

