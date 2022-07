Após ameaça de Renan Calheiros, Tebet diz que ala do MDB pró-Lula ‘tem cheiro de naftalina’

Pré-candidata definiu a ameaça de judicialização da convenção do MDB como uma “rasteira”

MATEUS BONOMI / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA / ESTADÃO CONTEÚDO Simone Tebet foi a primeira mulher a se lançar pré-candidata à eleição presidencial de 2022



A pré-candidata à Presidência da República, a senadora Simone Tebet (MDB-MS), afirmou, nesta sexta-feira, 22, que a ala do partido que pressiona para apoiar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é uma foto que “cheira a naftalina”. “Esses caciques são sempre os mesmos que tiveram no passado com Lula. Vejam a fotografia. Ela tem cheiro de naftalina”, comentou. A reação é uma resposta ao senador Renan Calheiros (MDB-AL), que ameaçou judicializar a convenção do MDB que deve homologar a candidatura. Além disso, a presidenciável definiu a ameaça de judicialização como uma “rasteira”. “Confio na Justiça desse país. Minha preocupação com isso é zero”, conclui Simone Tebet. Com agenda em São Paulo, a emedebista visitou, nesta sexta-feira, 22, a Fábrica de Cultura Bruno Covas, localizada em São Bernardo do Campo, e também se reuniu com o diretório local do PSDB, que foi o primeiro do país a declarar apoio formal à senadora.