Após Anvisa suspender teste da CoronaVac, presidente ironiza: ‘Mais uma vez Bolsonaro ganha’

Agência reguladora decidir pausar estudo após ocorrência de evento adverso grave

Marcos Corrêa/PR O governador de SP, João Doria, e Jair Bolsonaro travam um embate quanto a aquisição e obrigatoriedade da vacina



O presidente Jair Bolsonaro ironizou, em seu Facebook, na manhã desta terça-feira (10), a decisão da Anvisa de suspender os testes da CoronaVac, potencial vacina contra Covid-19 produzida pelo Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac, após a ocorrência de um efeito adverso grave. Ao responder um comentário em suas redes sociais, Bolsonaro disse: “Morte, invalidez, anomalia. Esta é a vacina que o Doria queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O Presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha.”

O governador do Estado de São Paulo, João Doria, e Jair Bolsonaro travam um embate quanto a aquisição e obrigatoriedade da CoronaVac contra o coronavírus. Enquanto o chefe do executivo paulista defende ambos, o presidente questiona a eficácia da “vacina chinesa”. Na noite da segunda (9), em nota, a Anvisa disse que a decisão da suspensão foi tomada após a ocorrência de um evento adverso grave que teria acontecido no dia 29 de outubro. A agência também informou que vai avaliar os dados e julgar a continuidade ou não do estudo.

O anúncio da interrupção foi feito no mesmo dia em que o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou que as primeiras doses do imunizantes chegariam no estado no dia 20 de novembro. Doria também exaltou que a CoronaVac era “a vacina mais promissora e mais segura dentre as vacinas contra a Covid-19”. Em nota, o Instituto Butantan, que produz a vacina em parceria com a Sinovac, disse ter sido “surpreendido” pela decisão e que está “apurando em detalhes o que houve com o andamento dos estudos” da CoronaVac.