Após apagão, Alexandre Silveira convoca reunião extraordinária com Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico

Órgão é responsável garantir a segurança do suprimento de energia elétrica do país; ministro afirmou que daria detalhes sobre apagão em até 48 horas

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Alexandre Silveira é o atual ministro de Minas e Energia



Após o apagão de 6 horas em quase todo o Brasil, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, marcou uma reunião com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) para a tarde desta quarta-feira, 16. O órgão é responsável pelo acompanhamento e avaliação da continuidade e segurança do suprimento de energia elétrica no país. Membros do grupo devem analisar as possíveis causas da separação elétrica no sistema interligado, que afetou o Distrito Federal e todos os Estados do país, exceto Roraima. Pela manhã, membros dos ministérios se encontraram com representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) para uma reunião técnica preparatória. No dia anterior, Alexandre Silveira classificou o apagão como “extremamente raro” e afirmou que daria mais detalhes sobre o ocorrido em até 48 horas. Informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) revelaram que, às 8h31 de terça-feira, 15, houve uma “separação elétrica” no sistema interligado.