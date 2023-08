Após apagão, Ministro de Minas e Energia anuncia retorno ao Brasil

Alexandre Silveira estava no Paraguai em comitiva com o presidente Lula para acompanhar a posse do novo presidente do país

Wilton Junior/Estadão O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira



Após o apagão que afetou todas as regiões do país na manhã desta terça-feira, 15, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, usou as redes sociais para anunciar o retorno ao Brasil. Ele estava no Paraguai em comitiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para acompanhar a posse do novo presidente do país, Santiago Peña. O apagão atingiu todos os Estados do país, à exceção de Roraima, e até o final da manhã ainda afetava as regiões Nordeste e Norte. O incidente foi causado por problemas no Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) devido à abertura da interligação norte/sudeste, às 8h31. O Ministério de Minas e Energia (MME) informa que a ocorrência afetou 16 mil MW. A pasta afirmou que as causas do incidente estão sendo apuradas e que a recomposição da energia elétrica começou a ser feita minutos após as primeiras reclamações do apagão.