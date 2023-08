Energia no Norte e Nordeste ainda não foi normalizada, diz ministério

Todos os Estados do Brasil foram afetados

Agência Brasil



Mais de seis horas depois do início do apagão nacional, as regiões Norte e Nordeste do país ainda não tiveram a energia elétrica normalizada. O problema começou às 8h31 desta terça-feira, 15, no Sistema Interligado Nacional. Até as 12h30, haviam sido recompostos 41% da carga da região Norte e 85% da região Nordeste, segundo o Ministério de Minas e Energia (MME). As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul tiveram a distribuição de energia normalizada até em torno das 10h30. Em São Paulo, segundo a Enel (leia nota abaixo), a energia foi totalmente restabelecida às 9h20. Todas as unidades da Federação, à exceção de Roraima – que não faz parte da mesma rede -, confirmaram que foram afetadas pelo apagão.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse que há indicação de que o problema ocorreu na cidade de Imperatriz, no Maranhão. Em viagem ao Paraguai com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o titular da pasta, Alexandre Silveira, informou que determinou a criação de um grupo – uma “sala de situação” – para apurar com rigor a causa da ocorrência. Ele deve retornar ainda nesta terça ao país.

Leia a nota mais recente do MME:

O Ministério de Minas e Energia (MME), em atualização à situação de atendimento elétrico brasileiro, informa que já houve retomada das cargas afetadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Todas as capitais do Nordeste também tiveram o suprimento de energia normalizado. No momento, as equipes atuam para restabelecer as cargas ainda afetadas nas regiões Norte e em outras localidades do Nordeste. Até as 12h30, estão recompostos 41% da carga da região Norte e 85% da região Nordeste.

Leia nota da Enel:

A Enel, empresa responsável pela distribuição de energia para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará, informa que na manhã de hoje (15), parte dos clientes da sua área de concessão tiveram o fornecimento de energia interrompido devido a um corte de carga realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em diversos estados do país. A energia foi restabelecida de forma gradual, sendo totalmente normalizada no Rio de Janeiro às 8h48m no Rio de Janeiro; em São Paulo às 9h20. No Ceará, estamos restabelecendo gradualmente a energia de acordo com a autorização do ONS. Esse procedimento de corte de cargas – conhecido como Esquema Regional de Alívio de Carga (ERAC) – acontece de forma automática quando alguma ocorrência é identificada no Sistema Interligado Nacional (SIN) e ocorre para proteger o sistema elétrico de danos maiores.