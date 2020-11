Após ataque hacker no STJ, TSE reforça procedimento de segurança virtual

Ministério da Saúde também informou que bloqueou acesso à internet após detectar a presença de vírus em computadores da pasta; ainda nesta quinta, a PF instaurou inquérito para apurar as condições do ataque ao STJ

José Cruz/Agência Brasil TSE não detalhou quais medidas adicionais foram adotadas para garantir a segurança durante as eleições.



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou que adotou novas medidas de segurança para a realização das eleições municipais de 2020. O anúncio foi feito após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ser alvo de um ataque cibernético na última terça-feira, 3, que fez com que sessões fossem interrompidas. Em nota, o TSE informou que, devido à proximidade do pleito, a segurança já seria reforçada normalmente com medidas preventivas e um plantão de monitoramento. Entretanto, a Corte afirmou que o “cenário excepcional” fez com “novas providências” fossem adotadas. A nota do TSE ressaltou ainda que os ataques não colocam em risco a rede criptografada das urnas eletrônicas, uma vez que o equipamento funciona sem qualquer conexão de rede. “Aproveitamos para lembrar que a urna eletrônica brasileira foi projetada para funcionar sem estar conectada a qualquer dispositivo de rede, seja por cabo, wi-fi ou Bluetooth. Ou seja, a urna é um equipamento isolado, o que preserva um dos requisitos básicos de segurança do sistema”, disse o TSE. “Além disso, a totalização dos votos após o envio das informações pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) funciona por meio de rede privativa criptografada”, finaliza a nota da Corte Eleitoral.

Vírus no Ministério da Saúde

Ainda nesta quinta, o Ministério da Saúde informou que a existência de um vírus foi identificada em estações de trabalho da pasta nesta manhã. Alegando motivos de segurança, o Departamento de Informática do SUS (DataSUS) bloqueou o acesso à internet e aos sistemas de telefone para tentar evitar uma propagação do vírus. A pasta informou ainda que não acredita que o vírus seja uma tentativa de invasão, uma vez que a integridade dos dados não foi comprometida. O Ministério informou, ainda, que o bloqueio foi limitado a algumas estações de trabalho e não compromete os servidores. No momento, todos os sistemas estão funcionando, mas alguns registram lentidão provocada pelas medidas de segurança adotadas. A pasta confirmou que a equipe do DataSUS está trabalhando para investigar a origem do problema e restabelecer o acesso seguro dos colaboradores.

Invasão hacker no sistema do STJ

Na última terça-feira, 3, o STJ sofreu uma invasão durante a realização de sessões. Por conta disso, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, determinou a suspensão das atividades judiciais e uma mudança nos prazos processuais, que voltarão ao normal a partir da próxima segunda-feira, 9. Na tarde desta quinta, 5, a Polícia Federal (PF), informou que foi instaurado um inquérito para investigar as condições em que a invasão aconteceu. No momento, ministros, servidores, estagiários e terceirizados foram instruídos a não acessarem equipamentos que estejam conectados ao sistema da Corte.