Após atraso, estado de São Paulo registra 330 mortes em 24 horas; total é de 22.389

Os números desta terça-feira, 28, também foram divulgados hoje; o acréscimo entre segunda e terça no número de casos foi de 12.647 e no número de óbitos foi de 383

Segundo Gorinchteyn, os números desta terça-feira ficaram represados por causa de uma alteração do Ministério da Saúde



O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou nesta quarta-feira, 29, que o estado registra 514.197 casos confirmados de Covid-19 e 22.389 óbitos pela doença no total. Entre a terça-feira, 28, e esta quarta-feira, 29, houve um acréscimo de 13.896 novos casos registrados, aumento de 2,7% em 24h, e de 330 novas mortes registradas, crescimento de 1,5%.

Gorinchteyn informou também os números de terça-feira, que haviam sido represados por uma alteração feita pelo Ministério da Saúde no acesso aos dados. Segundo o secretário, o acréscimo entre a segunda e terça no número de casos foi de 12.647 (aumento de 2,5%) e no número de óbitos foi de 383 (aumento de 1,7%). Conforme comunicou durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 65,5% no estado e de 63,3% na região metropolitana da capital.

Nesta segunda-feira, 27, o governo do estado de São Paulo anunciou mudanças na classificação de fases do projeto de retomada econômica durante a pandemia, chamado de Plano São Paulo. A nova medida facilitou a reabertura das atividades em São Paulo e passa a valer a partir da próxima sexta-feira, 31. Agora, para a região avançar para a Fase 4 – Verde, a taxa de ocupação de leitos de UTI pode variar entre 75% e 70%, enquanto o índice anterior era abaixo dos 60%. Além disso, a região deve ficar 28 das consecutivos na Fase 3 – Amarela.

