Após cerca de dez horas soterrado, homem é resgatado com vida de escombros de prédio em Olinda 

Um homem foi resgatado com vida após passar mais de dez horashoras nos escombros de um prédio que desabou no bairro Jardim Atlântico, em Olinda (Pernambuco). O desabamento aconteceu por volta das 22h da quinta-feira, 27, e deixou dois mortos e ao menos cinco feridos. As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros. Já o resgaste ocorreu por volta de 8h20 da manhã de sexta-feira, 28, A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco informou que o homem de 53 anos deu entrada às 9h no Hospital da Restauração. Identificado como Ebenezer, ele estava com um trauma na perna esquerda e vai passar por um procedimento cirúrgico. Mas o estado de saúde é considerado estável. Segundo os socorristas, ele estava consciente e lúcido e conseguia sentir e movimentar as pernas. Além dele, mais quatro vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde. A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade recebeu duas mulheres de 25 anos com escoriações leves. Ambas foram atendidas e liberadas na noite de quinta-feira, 27. Já o Hospital da Restauração outro homem que passou por cirurgia na mão e se encontra estável. O Hospital Miguel Arraes recebeu uma mulher de 30 anos que se encontra em observação. O quadro geral de saúde é considerado estável. Além das pessoas, três cães também foram resgatados com vida. As equipes do bombeiros seguem no local procurando por outras vítimas. Houve duas vítimas fatais do sexo masculino, sendo um adolescente de 13 anos e um adulto de idade não identificada.