Após chuvas, Prefeitura de Guarujá decreta estado de calamidade pública

Após as fortes chuvas que atingiram o município, a Prefeitura de Guarujá declarou estado de calamidade pública nesta terça-feira (3). Até o momento, 13 pessoas morreram, cerca de 200 estão desabrigadas, 35 desaparecidas, e houve sete deslizamentos de morros. Nas últimas 24 horas, choveu 282 mm, o que era esperado para todo o mês de março.

A decisão foi divulgada nesta terça-feira (3), em uma coletiva realizada no auditório do Teatro Municipal Procópio Ferreira, que reuniu diversas autoridades de segurança pública da região. Na ocasião, também foi decretado ponto facultativo no município.

“Com o decreto de calamidade pública, a cidade pode ter acesso a recursos federais para ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais. Estamos unindo todas as formas para amenizar os sofrimentos”, declarou o prefeito de Guarujá, Válter Suman.

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social de São Paulo anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família a todos os beneficiários da cidade, para o primeiro dia, sem a necessidade de escalonamento. Além disso, caso seja necessário, o governo do Estado disponibilizará também repasses do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS).

Doações

Doações podem ser entregues no Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarujá (Rua Cavalheiro Nami Jafet, 549 – Centro), escolas municipais, sede da Defesa Civil (Rua Manoel Francisco, 219 – Santo Antônio) e Guarda Civil Municipal (Rua Carlos Nering, 405 – Jardim Helena Maria).

Quem quiser ajudar as vítimas pode doar: água potável, alimentos não perecíveis, roupa de cama, roupas, fraldas, sapatos, materiais de higiene e uso pessoal (escova de dente, pasta, papel higiênico) e ração animal.

Desabrigados

A Secretaria de Educação suspendeu as aulas e as escolas estão abertas para receber doações. Já as unidades próximas aos morros atingidos estão acolhendo as famílias desabrigadas, entre elas as escolas Sérgio Pereira (Av. Atlântica, 1516 – Barreira do João Guarda), Creche Conveniada Tio João (Vila Baiana) e Escola Paulo Freire (Av. Tancredo neves, s/nº- Santa Clara)

Além disso, o complexo de escolas ao lado do Teatro Procópio Ferreira servirá de alojamento para os desabrigados: Escola Municipal Dirce Valério (Av. Dom Pedro I, 340 – Jardim Tejereba, Escola Municipal Almeida Júnior (Av, R. Marivaldo Fernandes, s/nº ), Escola Municipal Madalena Cardoso (Av. Dom Pedro I, 340 – Jardim Tejereba).

Na Escola Dirce Valério, voluntários estão ajudando a acolher as vítimas bem como, organizar os donativos. No local, há uma equipe de médicos da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) e funcionários da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social de Guarujá.

Serviços

Os serviços de abastecimento de água, energia elétrica e telefonia estão sofrendo oscilações durante todo o dia. O transporte público também teve alteração nos itinerários.