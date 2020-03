Número de mortos na Baixada Santista sobe para 17; 32 estão desaparecidos

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Pelo menos 15 pessoas morreram após fortes chuvas na Baixada Santista, em São Paulo



A Defesa Civil de São Paulo confirmou na tarde desta terça-feira (3) que pelo menos 17 pessoas morreram na Baixada Santista após fortes chuvas atingirem a região. O número de desaparecidos caiu de 45 para 32.

Segundo o órgão, 15 pessoas morreram no Guarujá, uma em Santos e uma em São Vicente. Entre as vítimas, estão os bombeiros Marciel de Souza Batalha, de 46 anos, e Rogério de Moraes Santos, de 43 anos, que trabalhavam no resgate de pessoas após o deslizamento de terra no Morro do Macaco Molhado, no Guarujá.

O Núcleo de Gerenciamento de Emergência da Defesa Civil informou que o acumulado de chuvas nas últimas 12 horas no Guarujá foi de 282 mm; em Santos, de 218 mm; na Praia Grande, 170 mm; em São Vicente, 169 mm; Mongaguá, 160 mm; Cubatão, 132 mm; e em Itanhaém e Bertioga o acumulado foi de 110 mm.

Durante a noite desta terça e a madrugada de quarta-feira (4), o risco de chuva forte na região é menor. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, o acumulado previsto para a Baixada Santista para as próximas 24 horas é de 60mm a 70 mm.

Pelo Twitter, o governador João Doria informou que sobrevoou a região no início da tarde.

Vim para a região da Baixada Santista acompanhar de perto os trabalhos da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros para encontrar os desaparecidos e retirar moradores das áreas de risco. Os municípios de São Vicente, Santos e Guarujá são os mais afetados. pic.twitter.com/bE6Gd41oXH — João Doria (@jdoriajr) March 3, 2020

Guarujá

A Prefeitura Municipal de Guarujá decretou estado de emergência e ponto facultativo. As aulas na rede municipal também foram suspensas.

Na manhã desta terça, o prefeito Válter Suman sobrevoou a cidade com o secretário chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil do Estado, coronel Walter Niakas Júnior.

Os desabrigados estão sendo assistidos nas unidades escolares. O Fundo Social de Solidariedade está recebendo doações de roupas, sapatos, cobertores e produtos de higiene pessoal. O FSS fica na Rua Cavalheiro Nami Jafet, 54.

Santos

De acordo com informações da prefeitura de Santos, uma mulher de 30 anos morreu no Morro do Tetéu. Uma menina de 7 anos, do Morro São Bento, está internada na UTI pediátrica do hospital. Já a mãe dela, de 39 anos, teve alta após avaliação da equipe multiprofissional. O terceiro internado é um homem de 43 anos, morador da Caneleira, também com múltiplos ferimentos.

Para a Unidade de Pronta Atendimento (UPA) Central, foi levada uma mulher de 48 anos, moradora do Morro do Saboó, vítima de soterramento. Ela passou por avaliação médica, exames de raios-X e não foram encontradas fraturas. Com escoriações leves, ela teve alta no início da manhã.

Outras duas mulheres, uma de 52 anos e outra de 73, moradoras do Morro São Bento, também foram levadas para avaliação na UPA após ficarem desabrigadas. Elas não têm ferimentos.

Os trabalhos começaram na tarde de segunda, quando foram registradas ocorrências de deslizamentos nos morros Santa Maria, São Bento, Vila Progresso e Monte Serrat, além do rolamento de um bloco de rocha no Monte Serrat. Também houve a queda de uma árvore de grande porte no bairro Piratininga.

“Estamos priorizando os atendimentos às vítimas, principalmente nos morros, que foram mais impactados com obstrução de vias e escorregamentos. Assim como todos os abrigos da Cidade, que já estão de portas abertas, a Prefeitura também colocou à disposição das famílias a Vila Criativa da Vila Progresso e a nova escola municipal Terezinha Maria Calçada Bastos, no São Bento”, disse o prefeito Paulo Alexandre Barbosa.

Por conta das dificuldades de acesso, a prefeitura suspendeu as aulas em 12 escolas municipais localizadas nos morros, na Zona Noroeste e na área continental.

São Vicente

A Prefeitura de São Vicente informou, por meio de nota, que houve deslizamentos nos morros do Itararé, Barbosas, Ilha Porchat e Parque Prainha, onde há dois desaparecidas. O desabamento ocorreu por volta da meia-noite.

As equipes do Corpo de Bombeiros trabalham nas buscas. O prefeito Pedro Gouvêa decretou estado de calamidade pública no município.

Na Vila Valença, o chão do banheiro de uma clínica de repouso cedeu e um idoso está desaparecido. O local foi interditado. As famílias de sete idosos foram notificadas. Eles foram acolhidos pela equipe da Secretaria de Assistência Social (Seas) e encaminhados para abrigo municipal.

Na Avenida Saturnino de Brito, no Parque Prainha, sete moradias foram interditadas pela Defesa Civil. Onze pessoas foram atendidas pela Assistência Social – três adultos e oito crianças. Uma família, mãe e cinco filhos, foi encaminhada ao abrigo municipal.

“A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedup), atua em toda a cidade na remoção de resíduos provenientes dos escorregamentos e alagamentos. A equipe, composta por representantes da Defesa Civil e de secretarias de governo trabalham desde a madrugada no atendimento às ocorrências. No momento, a cidade registra pontos de alagamentos nas regiões do Jóquei Clube e Cidade Náutica”, informou a prefeitura.

A cidade registrou o mês de fevereiro mais chuvoso dos últimos 67 anos. O índice pluviométrico alcançou a marca histórica de 915,2 mm.

*Com Agência Brasil