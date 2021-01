Após convocação pela internet, cidades brasileiras registram panelaço contra Bolsonaro

Nas redes, nomes como Ciro Gomes e Luciano Huck convocaram manifestações para às 20h30 desta sexta-feira com o mote ‘Sem Oxigênio, Sem Vacina, Sem Governo’

Daniel Coura/Reprodução de vídeo do Twitter/15/01/2021 Registros dos panelaços foram feitos em diversas capitais do país



Após convocação feita por nomes da política e do entretenimento brasileiro, panelaços contra o presidente Jair Bolsonaro foram registrados na noite desta sexta-feira, 15, em diversas cidades do país. Com o mote “Sem Oxigênio, Sem Vacina, Sem Governo”, artes publicadas nas redes sociais incentivavam a movimentação, que teve início por volta das 20h30 em capitais como São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Fortaleza, assim como em outros municípios. Entre os nomes responsáveis pela convocação ao longo do dia estão Ciro Gomes, o apresentador Luciano Huck, o deputado Kim Kataguiri e o grupo “Vem Pra Rua Brasil”, que usou imagens do caos na saúde pública em Manaus nos últimos dias para chamar seguidores para aderirem ao movimento.

Veja, abaixo, alguns dos registros de panelaços divulgados nas redes sociais:

Porto Alegre

Panelaço agora no Centro Histórico de Porto Alegre! pic.twitter.com/3OPfeSM8ws — Carlos Latuff (@LatuffCartoons) January 15, 2021

Fortaleza

Rio de Janeiro

Panelaço no bairro do Flamengo, Rio de janeiro.

Teve genocida, fascista, Fora Bolsonaro, etc..#ImpeachmentBolsonaroUrgente pic.twitter.com/pSI39xN2bb — 🇧🇷Regina #BrasilConsciente (@Regina_goiana) January 15, 2021

Recife

Panelaço agora em Boa Viagem, Recife(PE). pic.twitter.com/LPux2irhZF — Flávio Costa (@flaviocostaf) January 15, 2021

São Paulo

Belo Horizonte