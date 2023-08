Após determinação da Justiça, governo de SP diz que vai adotar livros físicos e digitais

Estado terá material conforme o Programa Nacional do Livro Didático para Ensino Fundamental 1 e 2 e Ensino Médio

Gilberto Marques/EducaçãoSP Escolas do Estado de SP terão material do PNLD em 2024



Após a 4ª Vara de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) anular o ato administrativo que retirou o Estado de São Paulo do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), a Secretaria da Educação infirmou que vai fornecer aos alunos tanto o material baseado no Currículo Paulista quanto os livros didáticos físicos fornecidos pelo MEC (Ministério da Educação). Em nota, a pasta ainda afirmou que “o mais importante agora é planejar 2024 com foco no alinhamento desses materiais, buscando a coerência pedagógica, a qualidade no conteúdo das aulas ministradas e estabelecendo amplo diálogo para aperfeiçoar o trabalho dos professores”. O secretário da Educação, Renato Feder, tinha anunciado no início deste mês que ‘abriria mão’ de 10 milhões de exemplares do Programa para o ensino fundamental 2 (6º ao 9º ano). A Secretaria ainda ressaltou que vai intensificar “os canais de consulta com a rede de ensino” para melhorar da qualidade do material didático oferecido. A adesão ao PNLD vai abranger ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio.