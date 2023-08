Nove carros de luxo e R$ 79 mil em espécie são apreendidos em operação contra jogos de azar

Agentes apreenderam ainda dois simulacros de fuzil, motos, um jet-ski e 260 dólares

Divulgação/Polícia Civil Nove carros de luxo foram apreendidos em operação contra jogos de azar



Nove carros de luxo foram apreendidos pela Polícia Civil neste terça-feira, 15. e R$ 79 mil em espécie durante operação contra jogos de azar e lavagem de dinheiro em Santa do Parnaíba, interior de São Paulo, Jandira e Barueri, na Grande SP. Os alvos são dois homens, de 19 e 35 anos, e um adolescente, de 17, investigados por promover rifas ilegais na internet. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão contra o trio. Segundo a pasta, em dois endereços nas cidades de Jandira e Barueri, relacionados ao homem mais velho, os policiais localizaram R$ 49 mil, além de uma BMW X6, uma Mercedes e dois Porsches. No local, também foram apreendidos dois simulacros de fuzil, documentos, celular e notebooks.

Em outro endereço, em Santana do Parnaíba, vinculado aos dois suspeitos, a polícia encontrou dois Jeeps, uma Evoque, uma Mercedes, uma Land Rover, duas motocicletas e um jet-ski, além de 260 dólares e R$ 30 mil. Além disso, celulares, eletroeletrônicos e relógios foram apreendidos. Segundo a SSP, o trio é investigado por promover a venda de rifas ilegais na internet. A prática é considerada um jogo de azar e não garante a existência do prêmio, especialmente quando feita pelas redes sociais.