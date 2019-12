Após deixar UTI, Covas recebe alta do hospital Sírio-Libanês

ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito de São Paulo, Bruno Covas



O prefeito Bruno Covas teve alta do Hospital Sírio-Libanês nesta quarta-feira (18). De acordo com o boletim médico, Covas deverá realizar ultrassonografia abdominal e fará exames de sangue de controle nesta sexta (20).

Ele havia sido transferido para a UTI do hospital Sírio-Libanês na última quarta (11) após um sangramento no fígado. Covas estava internado após realizar a quarta sessão de quimioterapia para tratar um câncer na região do estômago.

O boletim desta quarta informa ainda que “há previsão de nova sessão de quimioterapia no dia 26 de dezembro. Assim como as sessões anteriores, será internado, pois o procedimento tem duração de 30 horas.”

A equipe médica do prefeito relatou também que Covas “está muito bem e pode exercer suas atividades profissionais”.

Na semana passada, para conter o sangramento no fígado, Covas foi submetido a uma “arteriografia e embolização do foco de sangramento (procedimento minimamente invasivo)”.

No Instagram, o prefeito postou uma foto nesta terça despachando com secretários do quarto do hospital. “Despacho hoje com os Secretários Municipais”, escreveu Covas.